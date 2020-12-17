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أخبار محلية > وزير الصحة: اليوم بداية انفراج أزمة “كورونا”.. والتطعيم يتم بمتابعة من ولي العهد
17/12/2020   2:03 م

وزير الصحة: اليوم بداية انفراج أزمة “كورونا”.. والتطعيم يتم بمتابعة من ولي العهد

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن إنطلاق حملة التطعيم بلقاح “كورونا” اليوم تعتبر بداية انفراج الأزمة، معبراً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لحرصهما على صحة المواطن والمقيم.

وأوضح الدكتور الربيعة أن إطلاق عملية التطعيم تم بمتابعة مباشرة ولصيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الربيعة أن اللقاح آمن، وأنه سيتم افتتاح مراكز للقاح في جميع مناطق المملكة، لافتاً إلى أن أخذ اللقاح اختياري، مبينا أن الوزارة حريصة على توفير الجرعات للجميع.

وأضاف: “خلال التسعة أشهر الماضية كنت أتابع وبقلق أعداد الإصابات، وسأتابع من اليوم وبسعادة أعداد الحاصلين على التطعيم”.

وأبان أن حملة التطعيم ستستمر لعدة شهور، وأن الوزارة حريصة على انتهاء كل مرحلة تطعيم في أسرع وقت، مطالبا المواطنين والمقيمين بسرعة التسجيل في تطبيق “صحتي” . وفق “أخبار 24”.

وبدأت المملكة  اليوم الخميس حملة التطعيم بلقاح “فايزر- بيونتيك” المضاد لفيروس كورونا، حيث تلقى وزير الصحة وأول مواطن ومواطنة ومقيم الجرعة الأولى من اللقاح.

وزير الصحة: اليوم بداية انفراج أزمة “كورونا”.. والتطعيم يتم بمتابعة من ولي العهد

أخبار محلية
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