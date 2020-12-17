“هدف” يؤكد اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت والأفراد المتلاعبين بضوابط الاستفادة من برامج الدعم المالي

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” منشآت القطاع الخاص والأفراد، إلى ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات الاستفادة من برامج الدعم المالي، وعدم إجراء أي تغيير في البيانات أو تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الدعم.
وأكد “هدف” أنه يسعى إلى تحقيق الفائدة المرجوة من البرامج في تمكين الكوادر الوطنية من الفرص الوظيفية وتحفيز المنشآت على الاستمرارية في الأداء وتنمية وتطوير أعمالها.
وشدد الصندوق على أهمية الالتزام بالعمل وفق الأُطر الخاصة بالاتفاقيات وعدم مخالفة أحكامها بتقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه من يتلاعب في إجراءات الاستفادة من برامج الدعم أو ببنود الاتفاقيات. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن اشتراطات وضوابط برامج الدعم تتمتع بجميع أوجه الحماية القانونية والقضائية وهو ما ينطبق أيضا على الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الأخرى، التي تمنع إساءة تنفيذها أو استغلالها لتحقيق أغراض خاصة، تجنبًا لإيقاع العقوبات النظامية وَفْقًا لما نصت عليه أحكام النظام الجزائي للتزوير.