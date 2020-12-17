مسابقة مجسم وطن تعلن عن انطلاق الموسم الثالث.. النعيم: هذا الموسم سيشهد مجسم في مدينة الرياض

أعلنت مسابقة مجسم وطن عن بدء استقبال المشاركات للموسم الثالث وذلك من خلال التقديم على الموقع الرسمي للمسابقة https://mwaward.com/
وبينت اللجنة القائمة على المسابقة ان اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ متاح للمكاتب الهندسية، والجامعات, و للأﻓﺮاﺩ المواطنين
اﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻴﻦ ﻭاﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ، ضمن الاشتراطات التالية : ﺃﻥ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺪﻡ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭاﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، اﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﻪﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺩ ﻭآلية اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ المشاريع التي يتم اختيارها للتنفيذ ترجع ملكيتها الفكرية لمسابقة مجسم وطن مع حفظ حقوق المصممين
يحق للقائمين على المسابقة اختيار التصاميم المتقدمة والتي لم يتم اختيارها من قبل لجنة التحكيم للتنفيذ في أي وقت بعد التقديم بعام، يجب أن تكون التصاميم المقترحة ضمن المواقع المحددة بحيث يكون كل تصميم في موقع محدد، يجب أن تقدم الأفكار التصميمة تصورا استكشافيا للمخزون الثقافي التي تملكها المملكة وان يتمثل هذا الاستكشاف في عمل فني يمكن قراءته بشكل رمزي ذو مواصفات جمالية منسجمة مع البيئة العمرانية
يجب ان يقوم المتسابقين بدراسة بصرية أولية لعلاقة المجسم الجمالية الذي سيقوم بتصميمه وعلاقة الحركة داخل وخارج الموقع، يجب أن يكون التصميم المقدم مكتمل العناصر والتفاصيل من ناحية المعنى الفكري
من جهته قال الأمين العام للمسابقة الدكتور مشاري النعيم أن هذا الموسم يعتبر امتداد للمواسم السابقة التي شهدت تنافسية عالية في التصاميم الجمالية المقدمة من قبل المهتمين واضاف ان هذا الموسم سيشهد الاعلان عن تصميم فائز سيدشن في مدينة الرياض بالإضافة الى عمل فائز في المنطقة الشرقية مما يحقق اهداف المسابقة منذ انطلاقتها وهو اضافة اللمسات الجمالية في جميع المدن السعودية من خلال عمل فني يصمم كل عام في اليوم الوطني السعودي ، ودعى النعيم المصممين والفنانين من الجنسين للمشاركة لإثراء المخزون التاريخي العميق للثقافة الوطنية مبينا ان هذه المسابقة تقدمها الفوزان لخدمة المجتمع كل عام وترتكز على عدة معايير أهمها التعبير عن الهوية الوطنية بالفن البصري . وفق “أخبار 24”.
يذكر ان الفائز في المسابقة يحصل على مبلغ مالي قدره خمسين ألف ريال وان الموسم الثاني للمسابقة فاز فيها تصميم طموحنا عنان السماء وتصميم العرضة وسوف يتم تدشين التصاميم الفائزة في اليوم الوطني القادم بإذن الله
من الجدير بالذكر ان مسابقة مجسم وطن انطلقت في عام 2019 و هي إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع وهي جائزة وطنية سنوية تستقطب الأعمال التنافسية ليتم تجسيدها كمجسم على أرض الواقع في اليوم الوطني من كل عام وتعمل مبادرة مجسم وطن على إدارة المسابقة وفق معايير لاختيار التصاميم، ودراسة تطبيقها هندسياً، واختيار الرعاة والداعمين من القطاع الخاص، ودراسة عقود التنفيذ وكفاءة المقاولين، كما وتعمل بالشراكة مع البلديات المعنية على تحديد المواقع المناسبة واستخراج كافة التراخيص اللازمة وتقديم العمليات المساندة لتنفيذ المشاريع وإدارتها.