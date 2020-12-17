“الداخلية” تنفيذ حكم القـتل حداً بمواطن قتـل آخر بإطلاق النار عليه وأحرق جثمانه

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، حكم القتـل حداً بمواطن في منطقة الباحة، لقتـله مواطناً آخر باستدراجه إلى مكان خارج العمران وإطلاق النار عليه من مسدس، ومن ثم إحراق جثمانه، بإشعال النار فيه لإخفاء معالم جريمته.
وقالت الوزارة في بيان، إن المواطن ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي أقدم على قتـل المواطن فيصل بن محمد بن عبدالله الغامدي وذلك باستدراجه وهو في مأمن منه إلى مكان خارج العمران وإطلاق النار عليه من مسدس أدى إلى مقتـله وإحراق جثمانه، بإشعال النار فيه لإخفاء معالم جريمته وسرقة بطاقة الصراف الآلي العائدة له واستعمالها والاستيلاء على مبلغ مالي.
وأبانت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتـله حداً لقتـله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنه تم تنفيذ حكم القتـل حداً بالجاني ثامر بن عبدالله بن معيض الغامدي اليوم الخميس، بمدينة الباحة بمنطقة الباحة.