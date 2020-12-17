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أخبار المناطق > “التحالف”: سقوط صاروخ باليستي في صعدة أطلقته المليشيات الحوثية اليوم من صنعاء
17/12/2020   2:05 م

“التحالف”: سقوط صاروخ باليستي في صعدة أطلقته المليشيات الحوثية اليوم من صنعاء

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم الخميس صاروخاً بالستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وأوضح المالكي إن الصاروخ ، وسقط بعد إطلاقه بمسافة (158) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة).

وأبان أن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

“التحالف”: سقوط صاروخ باليستي في صعدة أطلقته المليشيات الحوثية اليوم من صنعاء

أخبار المناطق
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