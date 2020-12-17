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أخبار محلية > الخطيب: نمتلك كافة المقومات التي تجعلنا تنطلق في قطاع السياحة
17/12/2020   2:07 م

الخطيب: نمتلك كافة المقومات التي تجعلنا تنطلق في قطاع السياحة

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أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن المملكة تمتلك جميع الأساسيات التي تجعلها تنطلق في قطاع السياحة لنكون من أكبر المساهمين بها على مستوى العالم.

وأوضح خلال مشاركته اليوم (الخميس) في الجلسة الحوارية الثالثة بملتقي ميزانية2021، أن المستثمرين متحمسون للاستثمار في قطاع السياحة السعودي الواعد.

من جهته، ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن هناك خطة جبارة ضمن رؤية 2030 لبرنامج المسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي، وهي تهدف إلى تزويد المستثمرين بنوعية المعادن الموجودة في المملكة وفي مناطق التعدين المتاحة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى إطلاق بنك التصدير والاستيراد برأس مال 30 مليار ريال، والذي نفذ في سنته الأولى عمليات تجاوزت 5 مليارات ريال لدعم صادرات المملكة.

الخطيب: نمتلك كافة المقومات التي تجعلنا تنطلق في قطاع السياحة

أخبار محلية
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