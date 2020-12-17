مران الهلال: إصابة “المفرج”.. “باهبري” في العيادة.. ومران لياقي لـ”المعيوف”

أنهى نادي الهلال، مساء اليوم (الأربعاء)، تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة ضيفه الفتح مساء يوم غد (الخميس) ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وركز الجهاز الفني في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، ثم طبق المدير الفني رازفان لوشيسكو، التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة على كامل الملعب.
وأوضحت الفحوصات إصابة اللاعب متعب المفرج في العضلة الخلفية، فيما تواجد هتان باهبري في عيادة النادي؛ لشعورة بآلام في مفصل القدم. وفق “أخبار 24”.
وأجرى عبدالله المعيوف مراناً لياقياً باستخدام الكرة ضمن برنامجه التأهيلي.
ودخل اللاعبون المعسكر فور نهاية المران بمقر النادي؛ تأهباً لخوض مواجهة الغد.