رسميًا.. “ميكالي” مديرًا فنيًا لشباب الهلال

أعلن نادي الهلال، مساء الأربعاء، أن رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، تعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي، ليتولى تدريب فريق الشباب لكرة القدم، بعقد يمتد لمدة عام ونصف.
وقال النادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن المدرب البرازيلي بدأ مسيرته التدريبية العام 1999، وتولى تدريب منتخب البرازيل الأولمبي ومنتخب البرازيل لدرجة الشباب.
كما تولى روجيرو تدريب عدة فرق برازيلية أبرزها أتليتكو منيرو، جيريميو، بورتيفيسا، كروزيرو، فيفورينسي وبارانا.
وحقق روجيرو إنجازات مختلفة خلال مسيرته التدريبية، في مقدمتها الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 مع المنتخب الأولمبي البرازيلي، والمركز الثاني في كأس العالم للشباب 2015 مع منتخب بلاده. وفق “أخبار 24”.
✍🏻 “روجيرو ميكالي” مدربًا لشباب #الهلال 💙#انفوجرافيك_الهلال pic.twitter.com/CGlneQ0ub9
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 16, 2020