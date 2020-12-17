قرار صادم من إدارة النصر بعد إصابة النجم الكوري كيم جين سو

كشفت تقارير صحفية، عن أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، تسعى إلى استبعاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الكوري الجنوبي كيم جين سو من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب إصابته.
وأوضحت التقارير وفقًا لـ”الميدان الرياضي”، أن هناك اتجاها داخل البيت النصراوي لتوقيع مخالصة مالية مع الكوري الجنوبي، من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعب أجنبي آخر في الميركاتو المقبل.
وتعرض كيم سو لقطع كامل في وتر مؤخرة القدم “وتر أخيل”، خلال مباراة الفريق أمام الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين أمس (الأربعاء)، حيثُ يحتاج إثره لإجراء عملية جراحية، يعقبها فترة من الراحة والعلاج تتراوح ما بين 5 و6 أشهر.