مندش يغادر تدريبات الأهلي احتجاجًا على تعامل “فلادان”

غادر لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سلطان مندش، تدريبات الفريق، يوم (الثلاثاء) الماضي، احتجاجًا على مدرب الفريق الصربي فلادان ميلويفيتش.
وأوضحت مصادر خاصة وفقًا لـ”الرياضية”، أن مندش غاضب من طريقة تعامل فلادان معه، ولعدم إعطائه فرصة المشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية.
وبينت أن اللاعب طلب من إدارة الأهلي، إعارته إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للحصول على فرصة كاملة للعب في المباريات.
يذكر أنه تبقى في عقد سلطان مع النادي الأهلي عامان، حيث تم إبرام عقده مع ناديه خلال شهر أبريل من عام 2019.