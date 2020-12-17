توج أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة “باها حائل تويوتا الدولية” في جولتيها الرابعة والخامسة ضمن بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية “الكروس كانتري”.
وسلّم الأمير الفائزين جوائز البطولة خلال الاحتفال، الذي أقيم مساء أمس (الأربعاء) في منتزه المغواة للاحتفالات بحائل، وفي مقدمتهم السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب وملاحه الإسباني لوكاس كروز اللذان حققا المركز الأول في باها حائل 2 وهي الجولة الخامسة من جولات كأس العالم، ما مكنه من تحقيق كأس العالم لراليات الباها 2020 في الترتيب العام.
كما تم تكريم المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية وملاّحه الفرنسي ماتيو بوميل اللذين حققا “باها حائل 1” وهي الجولة الرابعة من جولات كأس العالم على متن سيارتهما من طراز تويوتا هايلكس، وتكريم صاحب المركز الثالث، الفرنسي ستيفان بيترهانسيل على متن سيارته ميني “جون كووبر ووركس باغي”، وفي المركز الرابع المتسابق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي وملاحه الألماني ديرك فون تسيتسفيتس، على متن سيارتهما تويوتا “هايلوكس أوفردرايف”، وجاء المتسابق البولندي وملاحه ال تيمو غوتشالك خامساً.
وفي فئة الدراجات النارية حقق الفرنسي أدريان فان بيفِرِن المركز الأول على متن دراجته ياماها “دبليو آر 450 أف، فيما حل المتسابق السعودي مشعل الغنيم ثانياً على متن دراجته “كاي تي أم 450 رالي رِبليكا”، أما أنس الرحياني فجاء ثالثاً الترتيب على متن دراجته “كاي تي أم – 450” .
أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز” حقق المتسابق السعودي عبدالمجيد الخُليفي المركز الأول على متن دراجته ياماها “700”؛ فيما جاء ثانيا المتسابق رياض بن سعود الشمَّري على متن دراجته ياماها “واي إف زد 450، أما المركز الثالث فجاء من نصيب المتسابق فيصل الشمري على متن دراجته ياماها “رابتور 700”.
وفي الترتيب العام للسائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات “فيا باخا” فئة “تي 1” حقق المتسابق القطري ناصر بن صالح العطية المركز الأول؛ وحل المتسابق الروسي فلاديمير فاسيلييف ثاني الترتيب، أما المركز الثالث فجاء من نصيب المتسابق الهولندي بِرنهارد تين برينكي.
وحقق الفوز في الترتيب العام للسائقين في كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات “فيا باخا” فئة “تي 3” المتسابق السعودي صالح بن عبدالله السيف، أما في فئة “تي 4” الخاص بالمركبات الصحراوية الخفيفة فحقق السائق القطري خليفة بن صالح العطية الفوز بلقب هذه الفئة في “باخا حائل 2”.
وفق “أخبار 24”.