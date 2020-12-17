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اخبار رياضية > تعليق قوي من “الصرامي” على اشتباك حمدالله والغنام في مباراة النصر والرائد
17/12/2020   2:13 م

تعليق قوي من “الصرامي” على اشتباك حمدالله والغنام في مباراة النصر والرائد

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علق المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السابق، سعود الصرامي، على واقعة الاشتباك بين نجم الفريق الأول لكرة القدم عبدالرزاق حمدالله، وزميله سلطان الغنام، خلال الشوط الأول من مباراة النصر ضد الرائد اليوم الأربعاء في كأس الملك.

ورصدت كاميرات المباراة التي فاز بها النصر على الرائد بهدفين دون رد، حمدالله وهو يدفع زميله سلطان الغنام، في لحظة غضب، وحاول الاشتباك معه، ورد الغنام بالمثل، فأمسكه اللاعب المغربي من رقبته، وتواصل الاشتباك في تصرف غير مألوف.

وقال “الصرامي”: “لآول مرة لا أشعر بالسعادة ولا استمتع بفوز النصر، فمثل هذه التصرفات التي يقوم بها حمدالله تصرفات خارجه عن الروح الرياضية وروابط المحبة والصداقة”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح متحدث النصر السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كنت انتظر من المدرب فتيوريا بأن يبادر بإخراج حمدالله حفاظاً على شخصية الفريق، لكنه لم يفعل”.

تعليق قوي من “الصرامي” على اشتباك حمدالله والغنام في مباراة النصر والرائد

اخبار رياضية
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