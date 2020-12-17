بالفيديو.. مدرب الرائد غاضبًا: التحكيم حرمنا من ركلتي جزاء أمام النصر والهلال

هاجم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، بيسنك هاسي، أداء الحكام في مباريات فريقه، وذلك بعد الخسارة أمام نظيره النصر بهدفين دون رد، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال “هاسي” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية، عقب انتهاء المباراة: “حكم مباراة أمس، تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لنا.. عبدالله الفهد له ركلة جزاء، وسحب من القميص”.
وأوضح: “والتحكيم حرمنا من ركلتي جزاء ضد الهلال والنصر من قبل، إذا إلى متى يستمر هذا الأمر معنا؟! وإذا لم تُحتسب لقطة عبدالله الفهد ركلة جزاء، إذا ما الذي يُحتسب؟!”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “في مباراة الهلال بدوري المحترفين، رفض الحكم منح الرائد ضربة جزاء بعد تعرض مهاجمه للضرب في الوجه من مدافع الخصم.. نشعر بعدم المساواة التحكيمية بين جميع الفرق.. الفرق الكبيرة تستطيع الفوز دون مساعدة الحكام، نريد المساواة فقط”.
هاسي – مدرب فريق #الرائد :
لماذا لا يوجد هناك عدل في القرارات التحكيمية بين الأندية؟ #النصر_الرائد pic.twitter.com/YQNgxQ355s
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020