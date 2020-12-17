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اخبار رياضية > بالفيديو.. ماذا قال المستشار التحكيمي محمد فودة عن اشتباك حمدالله والغنام؟
17/12/2020   2:13 م

بالفيديو.. ماذا قال المستشار التحكيمي محمد فودة عن اشتباك حمدالله والغنام؟

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علق المستشار التحكيمي محمد فودة، على ما حدث بين نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، وسلطان الغنام، خلال مباراة الفريق أمام الرائد، أمس الأربعاء في كأس الملك.

ورصدت كاميرات المباراة التي فاز بها النصر على الرائد بهدفين دون رد في دوري الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حمدالله وهو يشتبك مع زميله سلطان الغنام، في لحظة غضب.

وقال محمد فودة، في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد: “الحكم لو شاهد الحالة التي حصلت بين حمدالله وسلطان الغنام ينذر ببطاقة صفراء، هي لا تستحق الطرد، حمدالله هو من اتجه إلى زميله وبدأ في الاشتباك”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ماذا قال المستشار التحكيمي محمد فودة عن اشتباك حمدالله والغنام؟

اخبار رياضية
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