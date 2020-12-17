وزير السياحة: قلصنا فترة إصدار تراخيص الإيواء.. ونتطلع لفتح أبواب المملكة قريباً للسياح

أبدى وزير السياحة أحمد الخطيب، تطلعه إلى فتح أبواب المملكة قريبا أمام العالم كله بعد جائحة كورونا، مؤكداً أن القطاع لا يزال يحافظ على الوظائف في قطاع السياحة، منوهاً بتقليص المدة الزمنية الخاصة بإصدار التراخيص لدور الإيواء والفنادق والشقق في المملكة بعد أن كانت تستغرق أشهراً.
وأضاف، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثالثة بملتقى ميزانية 2021، أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات جديدة، كما حددت الوزارة 17 وجهة سياحية للمملكة، وتم مسح 8 وجهات سياحية لمعرفة ما تحتاجه لتطويرها بشكل واضح.
ولفت إلى أن المستثمرين متحمسون للاستثمار في قطاع السياحة السعودي الواعد، مضيفا أن صندوق التنمية السياحي سيعمل على تطوير القطاع، وتوفير قروض بالتعاون مع البنوك السعودية لبناء وتشغيل الأفكار التي ستضخ في قطاع السياحة. وفق “أخبار 24”.