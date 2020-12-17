سفير المملكة بالجزائر يتكفّل برحلات حج لآباء وأمّهات ضحايا تحطّم مروحية الجيش الجزائري

أعلن سفير المملكة لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني، اليوم (الخميس) تكفله برحلات حج شاملة التكاليف لآباء وأمّهات ضحايا حادِث سقوط المروحية التابعة للجيش الجزائري أمس.
وقال السفير العميريني إنه سيتم تنظيم رحلة الحج الخاصة بأسر الضحايا عقب زوال جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وكان السفير قد عبّر أمس عن حزنه لاستشهاد 3 من ضبّاط الجيش الجزائري في حادِث سقوط المروحية، وتقدم بالعزاء لأسر الشهداء ولوزارة الدفاع الجزائرية، سائلاً العليّ القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية، أعلنت أمس تحطم مروحية تابعة لحرس السواحل في عرض البحر، مما أسفر عن استشهاد 3 ضباط كانوا على متنها، لافتة إلى أن المروحية وهي من طراز “MS-25 Merlin” تحطمت قبالة الساحل الشرقي لولاية تيبازة، غربي ميناء الصيد “بوهارون”.