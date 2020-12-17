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أخبار المناطق > شاهد.. تدشين طائرات “درونز” لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي
17/12/2020   8:09 م

شاهد.. تدشين طائرات “درونز” لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي

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دشن مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، المهندس ‏محمد الشمراني، اليوم (الخميس)، المرحلة الأولى لمشروع ‏استكشاف الجراد الصحراوي باستخدام طائرات “درونز”.‏

وأوضح أنه تم استخدام طائرتين في المرحلة الأولى إحداهما ‏ثابتة الجناح والأخرى عمودية، فيما سيتم توفير طائرتين ‏إضافيتين خلال المرحلة الثانية بنهاية يناير 2021.‏

وسيتم في المرحلة الثالثة استخدام طائرة “درونز” عمودية مزودة ‏بأحدث أجهزة الرش، لتسهيل الوصول إلى المواقع الوعرة التي ‏يصعب وصول السيارات إليها‎.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تدشين طائرات “درونز” لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي

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