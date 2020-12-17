شاهد.. تدشين طائرات “درونز” لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي

دشن مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، المهندس محمد الشمراني، اليوم (الخميس)، المرحلة الأولى لمشروع استكشاف الجراد الصحراوي باستخدام طائرات “درونز”.
وأوضح أنه تم استخدام طائرتين في المرحلة الأولى إحداهما ثابتة الجناح والأخرى عمودية، فيما سيتم توفير طائرتين إضافيتين خلال المرحلة الثانية بنهاية يناير 2021.
وسيتم في المرحلة الثالثة استخدام طائرة “درونز” عمودية مزودة بأحدث أجهزة الرش، لتسهيل الوصول إلى المواقع الوعرة التي يصعب وصول السيارات إليها.
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تدشين المرحلة الأولى من مشروع استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي🦗 🦗 باستخدام طائرات الدرونز. pic.twitter.com/MkbjMdRgEr
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 17, 2020
وفق “أخبار 24”.