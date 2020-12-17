وزير الاتصالات: المملكة ضمن أفضل 10 دول عالميًا في سرعة وجودة الإنترنت

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عامر السواحه، إن المملكة أصبحت اليوم ضمن أفضل 10 دول عالميًا في سرعة وجودة الإنترنت بعدما كانت في عام 2017 خارج القائمة التي تضم 100 دولة.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في البنية التحتية ساهم في تحسين وضع قطاع الاتصالات بالمملكة، مؤكداً أن المملكة في 2020 أثبتت أن نهجها واضح في مواجهة التحديات على مدى العصور بوضع الإنسان أولاً والوطن فوق كل شيء.
وأكد أن المملكة استغلت التقنية الرقمية بشكل أمثل، لافتا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية بدأ بحزمة تحفيزية بقيمة 9 مليارات ريال، وأن هذه الحزمة ولدت بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من 55 مليار ريال، ومكنت البنية التحتية من مواجهة التحديات التي تواجهها المملكة في الوقت الراهن. وفق “أخبار 24”.