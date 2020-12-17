بالفيديو.. أول مرشدة كهوف سعودية تتحدث عن عملها في كهوف لها شهرة عالمية

كشفت أول مرشدة كهوف سعودية، بدور الصالح، اليوم (الخميس)، عن أسباب اختيارها العمل في هذا المجال، كما تحدثت عن بعض الكهوف التي حازت على شهرة عالمية.
وقالت، في لقاءٍ مع برنامج “تم” على قناة “السعودية”، إن عدم تسليط الضوء على الكهوف بالمملكة كان من أسباب اختيارها للعمل في الإرشاد السياحي.
وأضافت أن المملكة تزخر بالعديد من الكهوف بأنواعها، ومنها: كهوف حرات البركانية بالمدينة المنورة، وكهوف جبلية وكلسية، وأخرى تحت سطح الأرض.
كما أشارت إلى أن مرشدي ومستكشفي الكهوف غير المخصصة للزيارة بالمملكة مدربون على الإسعافات الأولية ولديهم رخص للتعامل مع المخاطر التي قد تواجههم داخلها، كما يدخل ويستكشف الكهف فريق مكوّن من 3 مستكشفين على الأقل.
وأوضحت الصالح أن هناك كهوفا مخصصة للزيارة بالمملكة لها شهرة عالمية، وعلى رأسها عين “هيت” بالخرج، وذلك لما بها من مياه جوفية تجذب السياح من شتى بقاع العالم. وفق “أخبار 24”.
واختتمت بأنه أحياناً يجد المرشدون داخل الكهوف قططا برية أو غيرها من الحيوانات البسيطة، لافتةً إلى أن الإقبال من الشباب بالمملكة كبير على الكهوف، ولكن الطرق والمسارات إليها تحتاج إلى تطوير.
#برنامج_تم | يوجد كهوف في المملكة مخصصة للزيارة وهي أمنة ومن أشهر الكهوف كهف “عين هيت”.
بدور الصالح – أول مرشدة كهوف سعودية#قناة_السعودية pic.twitter.com/p22UKJhC3k
— برنامج تم (@TammTalkShow) December 14, 2020