“سدايا”: نجحنا في ضم 147 جهة حكومية للنفاذ الموحد.. وطموحنا أن نكون من أفضل 15 دولة عالمياً

أوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور عبدالله الغامدي، أن الهيئة نجحت في ضم 147 جهة حكومية للنفاذ الموحد، وبذلك لا يحتاج المواطن الذهاب إليها للتأكد من هويته، ما أسهم في رفع مستوى جودة الحياة.
وأكد، خلال ملتقى إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م، أن الهيئة استطاعت دمج أكثر من 120 مركز بيانات في عدة جهات حكومية، لافتا إلى أن الهدف في عام 2021م أن يصل الرقم إلى 190 مركزاً.
وأشار إلى أن بنك البيانات الوطني استطاع أن يدمج أكثر من 110 مجموعات بيانات من أنظمة ضخمة في الدولة، ونفّذ أكثر من 8 مليارات عملية مشاركة للبيانات بين الجهات الحكومية.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الهيئة قدمت أكثر من 40 سيناريو استشرافيا للقيادة الحكومية ونجحت في إيجاد فرص لوفورات وإيرادات تتخطى 43 مليار ريال.
وأبان أن الطموح الذي تعمل عليه الهيئة هو الوصول ضمن أفضل 15 دولة على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي.