بالفيديو.. ماذا قال أول مواطن ومواطنة عقب تلقيهما لقاح كورونا؟

قال أول مواطن تلقى جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، عماد الديحان، اليوم (الخميس)، إن مواطني ومقيمي المملكة لديهم فرصة كبيرة عليهم المبادرة باستغلالها.
واعتبر الديحان – البالغ من العمر 59 عاماً – تلقّي اللقاح واجباً على الجميع، وأنه أقل شيء يُقدم للوطن حتى تزول الغمة، فالدولة أنفقت مليارات حتى تحمي الجميع منذ بداية الجائحة.
من جانبها وجهت أول مواطنة تتلقى اللقاح، رسالة شكر للقيادة على اهتمامها بأن يكون اللقاح في متناول أيدي المواطنين والمقيمين بالمجان.
وقالت شيخة الحربي، البالغة من العمر 60 عاماً وتعاني من الربو، إنها لم تنَم من الفرحة طوال الليل، بعد ورود اتصال هاتفي من وزارة الصحة لإبلاغها بموعد التطعيم. وفق “أخبار 24”.
وتلقّت المواطنة تحية وتصفيقا كبيرين من الحضور أثناء خروجها من المركز الذي خصصته الوزارة لأخذ اللقاح، حيث ردّدت ودموع الفرحة تنهمر من عينيها: “الله يعز حكومتنا”.
ماذا قال أول مواطن تلقى لقاح كورونا؟ pic.twitter.com/Ar10ycQiAU
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 17, 2020
ماذا قالت أول مواطنة تتلقى لقاح كورونا؟ pic.twitter.com/CSsx0sZjf8
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 17, 2020