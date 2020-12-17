بالصور والفيديو.. “الفتح” يقصي الهلال حامل اللقب بثنائية.. ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تحقيق الفوز على نظيره الهلال، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
في الدقيقة (55) استطاع الفتح تسجيل الهدف الأول في مرمى الهلال، عن طريق مراد باتنا، من ركلة ثابتة سددها بطريقة متقنة، وسكنت شباك الحارس عبدالله الجدعاني.
وفي الدقيقة (88) سجل سفيان بن دبكة، الهدف الثاني للفتح، بتسديدة متقنة سكنت مرمى حارس الهلال عبدالله الجدعاني.
بهذه النتيجة يتأهل الفتح إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطيح بكتيبة رازفان لوشيسكو بطل النسخة الماضية من البطولة على حساب النصر.
أحداث المباراة
في الدقائق الأولى من المباراة حصل لاعب الهلال محمد ححفلي على بطاقة صفراء، بعد عرقلة ساشا يوفانوفيتش لاعب الفتح، وفي الدقيقة 44 حصل لاعب نادي الفتح، حسن الحبيب، على بطاقة صفراء أيضًا؛ إثر كرة مشتركة مع لاعبي الهلال.
في الدقيقة (63) أجرى الهلال 3 تبديلات، الأول بنزول بافيتيمبي غوميز، وخروج صالح الشهري، والثاني نزول سالم الدوسري وخروج محمد كنو، والثالث نزول محمد البريك، وخروج مدالله العليان. وفق “أخبار 24”.
وقام المدير الفني للفتح بأول تغيراته في الدقيقة (68)، بنزول عبدالله اليوسف، وخروج محمد خليفه السعيد، ونزول علي الزقعان وخروج حسن جمال الحبيب، وفي الدقيقة (72) أجرى التغيير الثالث بنزول ميتشيل تي فريدي، وخروج ساشا يوفانوفيتش.
د55’ هدف للفتح! ⚽#مراد_باتنا يفتتح التسجيل#الهلال 0 : 1 #الفتح#كأس_الملك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/3ilt0UT5Tt
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 17, 2020
د88’ هدف للفتح! ⚽#سفيان_بن_دبكة يضيف الثاني#الهلال 0 : 2 #الفتح#كأس_الملك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/gFaVvkrpLy
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 17, 2020