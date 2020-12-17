نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالصور والفيديو.. “الفتح” يقصي الهلال حامل اللقب بثنائية.. ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك
17/12/2020   8:14 م

بالصور والفيديو.. “الفتح” يقصي الهلال حامل اللقب بثنائية.. ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك

+ = -
794

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تحقيق الفوز على نظيره الهلال، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

في الدقيقة (55) استطاع الفتح تسجيل الهدف الأول في مرمى الهلال، عن طريق مراد باتنا، من ركلة ثابتة سددها بطريقة متقنة، وسكنت شباك الحارس عبدالله الجدعاني.

وفي الدقيقة (88) سجل سفيان بن دبكة، الهدف الثاني للفتح، بتسديدة متقنة سكنت مرمى حارس الهلال عبدالله الجدعاني.

بهذه النتيجة يتأهل الفتح إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطيح بكتيبة رازفان لوشيسكو بطل النسخة الماضية من البطولة على حساب النصر.

أحداث المباراة

في الدقائق الأولى من المباراة حصل لاعب الهلال محمد ححفلي على بطاقة صفراء، بعد عرقلة ساشا يوفانوفيتش لاعب الفتح، وفي الدقيقة 44 حصل لاعب نادي الفتح، حسن الحبيب، على بطاقة صفراء أيضًا؛ إثر كرة مشتركة مع لاعبي الهلال.

في الدقيقة (63) أجرى الهلال 3 تبديلات، الأول بنزول بافيتيمبي غوميز، وخروج صالح الشهري، والثاني نزول سالم الدوسري وخروج محمد كنو، والثالث نزول محمد البريك، وخروج مدالله العليان. وفق “أخبار 24”.

وقام المدير الفني للفتح بأول تغيراته في الدقيقة (68)، بنزول عبدالله اليوسف، وخروج محمد خليفه السعيد، ونزول علي الزقعان وخروج حسن جمال الحبيب، وفي الدقيقة (72) أجرى التغيير الثالث بنزول ميتشيل تي فريدي، وخروج ساشا يوفانوفيتش.

 مباراة الهلال والفتح

مباراة الهلال والفتح

مباراة الهلال والفتح

مباراة الهلال والفتح

مباراة الهلال والفتح

مباراة الهلال والفتح

مباراة الهلال والفتح

شوط أول سلبي بين الهلال والفتح في الكأس

بالصور والفيديو.. “الفتح” يقصي الهلال حامل اللقب بثنائية.. ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885127039.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.