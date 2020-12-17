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اخبار رياضية > بالفيديو.. “الاتحاد” يقدم عرضًا يفوق الأهلي لخطف عمر السومة
18/12/2020   12:31 ص

بالفيديو.. “الاتحاد” يقدم عرضًا يفوق الأهلي لخطف عمر السومة

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تقدم بعرضًا لخطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السوري عمر السومة، من أجل الحصول على خدماته.

وقال مراسل القنوات الرياضية السعودية، إن عمر السومة، لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن، مع إدارة الأهلي، حول تجديد عقده، بالرغم من تلقيه عرض رسمي للبقاء.

وأوضح المراسل أن السومة لم يحسم موقفه من التجديد مع الأهلي، حيث يفضل دخول الفترة الحرة في يناير المقبل، بسبب امتلاكه العديد من العروض الرسمية. وفق “أخبار 24”.

وأشار مراسل الرياضية السعودية، إلى أن المهاجم السوري تلقى عرضاً من نادي الاتحاد، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، يفوق مالياً عرض الأهلي الذي تقدم به النادي للتجديد مع مهاجمه.

بالفيديو.. “الاتحاد” يقدم عرضًا يفوق الأهلي لخطف عمر السومة

اخبار رياضية
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