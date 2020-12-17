نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هل يجوز التداول بالعملة الرقمية “بتكوين”؟.. الشيخ المطلق يجيب
18/12/2020   12:37 ص

هل يجوز التداول بالعملة الرقمية “بتكوين”؟.. الشيخ المطلق يجيب

+ = -
1041

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، اليوم (الخميس)، حكم التداول بالعملات الرقمية مثل “البتكوين”، في إجابة عن سؤال لأحد الأشخاص.

وقال – في لقاءٍ مع برنامج “فتاوى” عبر قناة “السعودية” – إن التعامل بمثل هذه العملة فيه خطورة بالغة وشبيه للقمار، كما أن الدول لم تعتمدها إلى الآن.

وأضاف أن هناك فتاوى صدرت من علماء مصر بتحريم التعامل مع هذه العملة الرقمية، وقد صدرت أيضاً فتاوى من مشايخ المملكة بأنها لا تجوز. وفق “أخبار 24”.

هل يجوز التداول بالعملة الرقمية “بتكوين”؟.. الشيخ المطلق يجيب

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885127076.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.