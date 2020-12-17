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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الصحة بعد تلقيه لقاح كورونا: الأمور طبيعية.. وما حدث من إنجازات في مواجهة الجائحة يُعد تاريخياً
18/12/2020   12:37 ص

بالفيديو.. وزير الصحة بعد تلقيه لقاح كورونا: الأمور طبيعية.. وما حدث من إنجازات في مواجهة الجائحة يُعد تاريخياً

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قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الخميس)، إن اللقاحات لها دور هائل في وقاية المجتمعات من الأمراض الفتاكة، لافتاً إلى أن أموره الصحية طبيعية بعدما تلقى لقاح فيروس كورونا.

وأضاف – خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” – أن ما حدث خلال الجائحة من اتخاذ قرارات ناجحة يُعد إنجازاً تاريخياً، وأن ذلك يعود لوجود قيادة حريصة على الصحة، والتي خلقت تناغما بين القطاعات الحكومية لمواجهة هذه الجائحة.

وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمر في بداية الجائحة بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الصحة وعدد من الجهات الحكومية للاجتماع بشكل يومي، وهو الأمر الذي ساهم في أخذ قرارات سريعة، مثل إيقاف العمرة، الذي تم خلال ساعات من طلبه من الجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.

وكان وزير الصحة قد تلقى صباح اليوم جرعة من لقاح شركة “فايزر” المضاد لفيروس “كورونا” المستجد، بعد أن وصل أمس (الأربعاء)، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

بالفيديو.. وزير الصحة بعد تلقيه لقاح كورونا: الأمور طبيعية.. وما حدث من إنجازات في مواجهة الجائحة يُعد تاريخياً

أخبار محلية
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