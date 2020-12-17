"الحقيل" يتفقد المشاريع السكنية بجدة ويشيد بتقدم أعمال الإنشاءات

تفقّد وزير الإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الخميس)، مشاريع ضاحية الجوهرة السكنية بمحافظة جدة، مشيداً بتقدم أعمال الإنشاءات في المشاريع السكنية بالمحافظة.
جاء ذلك في ختام جولته التفقدية للمشاريع السكنية بمنطقة مكة المكرمة، والتي تضم نحو 23 مشروعاً توفر أكثر من 67 ألف وحدة معظمها ضمن ضاحيتي “الميّار” و”الجوهرة” ومشروع خيالا.
وتشهد المحافظة تنفيذ 15 مشروعاً سكنياً توفّر أكثر من 55.2 ألف وحدة سكنية، منها 7 مشاريع جديدة تم ضخها العام الجاري، إضافة إلى 3 مخططات للأراضي السكنية توفّر 6118 أرضا.
ومن أبرز المشاريع “جدة جاردن” على مساحة تصل إلى 44 ألف م 2 ويوفّر 828 شقة سكنية، ومشروع “أبحر بارك” الذي يوفر 8 آلاف وحدة سكنية، و”قرية موجان” ويوفر 83 وحدة في أبحر الشمالية.
إلى جانب مشروع “داري كيو” ويوفر 158 وحدة، ومشروع “خيالا – سما جدة” ويوفر 858 وحدة، و”خيالا- المهندية” الذي يوفر 317 فيلا، و”خيالا- دار سمو” الذي يوفر 412 فيلا وتاون هاوس.
وفق “أخبار 24”.