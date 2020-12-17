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أخبار محلية > بالفيديو.. وكيل “الصحة”: التطعيم بلقاح كورونا في المملكة سيمتد لأكثر من 8 أشهر
18/12/2020   12:39 ص

بالفيديو.. وكيل “الصحة”: التطعيم بلقاح كورونا في المملكة سيمتد لأكثر من 8 أشهر

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أكّد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، اليوم (الخميس)، أن الوزارة ستستمر في إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأكثر من 8 أشهر قادمة.

وشدّد – في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”- على ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي حتى يكتمل تطعيم 60-70% من المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن تلك الفترة التي حدّدتها الوزارة تعود إلى التوريدات المتتالية من اللقاح حسب الاتفاقية مع شركة “فايزر” المنتجة له، حيث سيكون التوريد على مراحل حسب الفئات المستهدفة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الالتزام بالتطعيم حسب الفئة تمت حوكمته وضبطه إلكترونياً، فلن يستطيع الحصول على اللقاح سوى المسجلين عبر تطبيق “صحتي”.

بالفيديو.. وكيل “الصحة”: التطعيم بلقاح كورونا في المملكة سيمتد لأكثر من 8 أشهر

أخبار محلية
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