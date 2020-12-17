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أخبار محلية > “الصحة”: 60% لديهم الرغبة في أخذ لقاح كورونا بسبب معاناتهم من الجائحة.. والمسجلون في “صحتي” تجاوزوا 150 ألفاً
18/12/2020   12:41 ص

“الصحة”: 60% لديهم الرغبة في أخذ لقاح كورونا بسبب معاناتهم من الجائحة.. والمسجلون في “صحتي” تجاوزوا 150 ألفاً

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كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أمس (الخميس)، عن عدد المسجلين في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.  

وأوضح، خلال مداخلته على قناة “العربية”، أن عدد المسجلين في التطبيق حتى اللحظة تجاوز الـ150 ألفاً، لافتاً إلى أن العدد سوف يبدأ في التصاعد بعد الحملة التوعوية لتعريف الناس بمواقع تلقي اللقاح.  

وأضاف أن 60 – 70% من المواطنين والمقيمين لديهم رغبة في تلقي اللقاح بسبب معاناتهم من الجائحة، داعياً الجميع للمبادرة بالتسجيل في التطبيق.  وفق “أخبار 24”.

 

“الصحة”: 60% لديهم الرغبة في أخذ لقاح كورونا بسبب معاناتهم من الجائحة.. والمسجلون في “صحتي” تجاوزوا 150 ألفاً

أخبار محلية
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