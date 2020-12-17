“الصحة”: 60% لديهم الرغبة في أخذ لقاح كورونا بسبب معاناتهم من الجائحة.. والمسجلون في “صحتي” تجاوزوا 150 ألفاً

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أمس (الخميس)، عن عدد المسجلين في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح، خلال مداخلته على قناة “العربية”، أن عدد المسجلين في التطبيق حتى اللحظة تجاوز الـ150 ألفاً، لافتاً إلى أن العدد سوف يبدأ في التصاعد بعد الحملة التوعوية لتعريف الناس بمواقع تلقي اللقاح.
وأضاف أن 60 – 70% من المواطنين والمقيمين لديهم رغبة في تلقي اللقاح بسبب معاناتهم من الجائحة، داعياً الجميع للمبادرة بالتسجيل في التطبيق. وفق “أخبار 24”.
وزارة الصحة السعودية لـ #العربية: 150 ألف شخص سجلوا لتلقي لقاح #كورونا حتى ظهر اليوم الخميس، واستطلاعات الرأي أوضحت أن أكثر من 60 % لديهم الرغبة في أخذ اللقاح. pic.twitter.com/NJcejIn43q
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 17, 2020