مصادر: عقوبة منتظرة على “حمدالله” بعد اشتباكه مع “الغنام”.. وهذا ما قاله اللاعب عن الواقعة

كشفت مصادر أن المدير التنفيذي بنادي النصر حسين عبدالغني، اجتمع مع مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق، من أجل بحث توقيع عقوبة مالية أو إدارية على لاعب الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد اشتباكه مع زميله سلطان الغنام.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن حمدالله برر تصرفه مع الغنام خلال اجتماع جمع اللاعبين أول أمس (الأربعاء) مع حسين عبدالغني، بأنه انفعل على زميله بسبب ما عده عدم احترام له من الغنام، إلا أن المدير التنفيذي كان رده على اللاعب المغربي صارماً بأن النصر فوق الجميع.
وأشارت إلى أن الخلاف الذي نشب بين اللاعبين خلال مباراة النصر أمام الرائد في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حدث بعد مطالبة الغنام لحمدالله بالتعاون واللعب الجماعي، ما أثار حفيظة الأخير ودفعه للاشتباك مع زميله.