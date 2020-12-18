أحبطت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحـة النارية والذخائر خلال نقلها من الوفرة إلى مخيم في بر منطقة ضاحية صباح الأحمد.
وتضمنت أحراز القضية نحو مليوني حبة مخدرة “كبتاجون”، إلى جانب 9 أسلحـة نارية وذخائر وزجاجات خمر.
وجرى إحباط عملية التهريب بعد التوصل لمعلومات من قبل الأجهزة الأمنية في المملكة والكويت، حول تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة “كبتاجون” داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع في بر منطقة الوفرة.
واعترف المتهمان في الواقعة بعد ضبطهما، بجلب كمية الحبوب المخدرة إلى البلاد وتخزينها لحين تهريبها إلى إحدى دول الجوار، قبل أن تتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى استمرار البحث عن متهم ثالث هارب.
بدوره توجه وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر على صباح السالم الصباح، بالشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية بالمملكة على تعاونها لإحباط تهريب تلك الكميات من المخدرات.
معالي وزير الداخلية أشرف على فض إحراز 2 مليون حبة من المؤثرات العقلية نوع “كبتاجون” وعدد (9) أسلحة ناريـة وزجاجات خمر pic.twitter.com/Rngp2NYLQJ
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 17, 2020
وفق “أخبار 24”.