أوضح استشاري في أمراض المناعة والحساسية، أسباب زيادة المعاناة من حساسية الصدر خلال فصل الشتاء، داعياً إلى الاهتمام بتناول “فيتامين د” و”أوميجا 3″.
وقال استشاري أمراض المناعة والحساسية الدكتور أديب بلخي، إن أسباب زيادة مشاكل حساسية الصدر في الشتاء تتضمن انخفاض درجات الحرارة وتأثيرها على مرضى الحساسية والربو، وتكرر نزلات البرد وتأثيرها على الشعب الهوائية، واستخدام الدفايات والحطب في بعض الحالات.
ونوه في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن أعراض حساسية الصدر تشمل الإحساس بضيق الشعب الهوائية، والسعال المتكرر أثناء الليل، موضحاً أن الأطفال أكثر عرضة لمشاكل حساسية الصدر؛ بسبب ضعف مناعتهم وتدخين بعض الآباء بالقرب منهم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن علاج حساسية الصدر تطور حالياً عن الماضي، بعدما كان يعتمد فقط على البخاخات وبعض الأدوية، منوهاً إلى أن العلاج البيولوجي أصبح له دور كبير في التغلب على أعراض المرض.
فيديو | لماذا تزداد مشاكل “حساسية الصدر” مع بداية فصل الشتاء؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/r8OBMxO7CQ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 17, 2020