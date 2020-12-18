ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على عصابة من الوافدين امتهنوا تزوير تقارير طبية تتضمن سلبية العينات لفحوصات فيروس كورونا، للراغبين في السفر لبلدانهم من الوافدين.
وأوضح حساب “سناب الداخلية”، أنه توفرت معلومات للجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض عن نشاط المخالفين، واتخاذهم شقة سكنية مقراً لاستقبال ضحاياهم، وثبت من خلال إجراءات الاستدلال والتحريات صحة المعلومات الواردة.
وقامت الجهات الأمنية بمداهمة الموقع والقبض على المتهمين وهم 3 من الجنسية المصرية وواحد من الجنسية السورية أحدهم يعمل طبيباً في مستشفى خاص، مخالفين لنظام الإقامة والعمل.
وضبط بحوزة المتهمين مجموعة تقارير طبية مزورة وجهاز كمبيوتر وطابعة، وقد أقروا بما نسب إليهم وقدر ما تحصلوا عليه من مبالغ من ضحاياهم بـ 120 ألف ريال، وجرى إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.