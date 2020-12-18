الحصيني يكشف حالة الطقس المتوقعة بإجازة نهاية الأسبوع.. وينصح بالملابس الشتوية بهذه المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار الأجواء الباردة ليلاً بالمرتفعات الغربية والجنوبية والوسطى مع زيادتها بساعات الفجر في الأماكن المكشوفة حتى نهاية غد (السبت)، ناصحاً بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.
وبيّن الحصيني، أن أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ستشهدها أجزاء من شقراء والزلفي والمجمعة والقصيم، وكذلك الجوف وشمالي الشرقية والدوادمي وعفيف وجنوب حائل وجنوب شرق المدينة.
ولفت إلى أن الرياح التي تشهدها مناطق تبوك وحائل والقصيم والمدينة ووسط الشرقية وغرب الرياض وجنوب غربها اليوم (الجمعة) وغداً (السبت)، لا تمنع التنزه في البر أو الاستراحات أو السفر. وفق “أخبار 24”.