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أخبار محلية > وكيل “الصحة” يوضح مدى إمكانية فرض المملكة قيوداً أخرى على السفر بعد توفير اللقاح
18/12/2020   10:01 ص

وكيل “الصحة” يوضح مدى إمكانية فرض المملكة قيوداً أخرى على السفر بعد توفير اللقاح

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أكد وكیل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائیة الدكتور عبدالله عسیري، عدم حاجة المملكة لفرض قيود أخرى على السفر.   

وقال في مداخلة مع قناة “العربية”، إنه ليس هناك حاجة لمثل هذا الإجراء، مشيراً إلى أنه في حال فرض إجراءات خاصة بالسفر سيكون ذلك من دول أخرى أو شركات طيران.   

وكان عسيري قد أعلن أن أعداد المسجلین في تطبیق “صحتي” للحصول على اللقاح المضاد لفیروس كورونا تجاوزت حتى أمس (الخميس) الـ 150 ألفاً، متوقعاً تصاعد هذا العدد.  

 

وفق “أخبار 24”.

وكيل “الصحة” يوضح مدى إمكانية فرض المملكة قيوداً أخرى على السفر بعد توفير اللقاح

أخبار محلية
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