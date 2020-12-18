وكيل “الصحة” يوضح مدى إمكانية فرض المملكة قيوداً أخرى على السفر بعد توفير اللقاح

أكد وكیل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائیة الدكتور عبدالله عسیري، عدم حاجة المملكة لفرض قيود أخرى على السفر.
وقال في مداخلة مع قناة “العربية”، إنه ليس هناك حاجة لمثل هذا الإجراء، مشيراً إلى أنه في حال فرض إجراءات خاصة بالسفر سيكون ذلك من دول أخرى أو شركات طيران.
وكان عسيري قد أعلن أن أعداد المسجلین في تطبیق “صحتي” للحصول على اللقاح المضاد لفیروس كورونا تجاوزت حتى أمس (الخميس) الـ 150 ألفاً، متوقعاً تصاعد هذا العدد.
وكيل وزارة الصحة السعودية المساعد للصحة الوقائية عبد الله العسيري لــ #العربية: المملكة لا تحتاج لفرض قيود سفر أخرى.. وربما تلجأ دول وشركات طيران لهذا الإجراء pic.twitter.com/x53jFxSZFz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 17, 2020
وفق “أخبار 24”.