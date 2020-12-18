اقتحمت سيارة مسرعة، واجهة أحد المراكز التجارية الواقعة بحي وادي جليل بمكة المكرمة، أمس (الخميس)، ملحقة الضرر به.
وأظهر مقطع فيديو، مركبة من نوع “فورتشنر”، وهي تسير على الطريق قبل أن تخرج من مسارها بعد فقد قائدها السيطرة عليها، لتقتحم واجهة مركز تجاري يقع في حي وادي جليل بمكة.
وذكرت مصادر أن السيارة كان يقودها شاب، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق”، أن المتسوقين داخل المركز التجاري نجوا من الحادِث، وإنه لم يصب أي شخص بأذى.
وقد باشرت دوريات مرور العاصمة المقدسة بعد تلقيها بلاغاً؛ موقع الحادِث حيث جرى استكمال الإجراءات اللازمة.