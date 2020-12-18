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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم الكذب بنية الإصلاح بين الناس
18/12/2020   10:04 ص

بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم الكذب بنية الإصلاح بين الناس

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم اللجوء للكذب من أجل الإصلاح بين الناس.  

وقال الشثري، خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه استناداً لأحد الأحاديث النبوية فقد أباح النبي محمد  الكذب في ثلاثة أحوال هي الحرب ومخاطبة الرجل لزوجته والإصلاح بين الناس.  

وأضاف أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل هذا الباب لأن الصدق هو الأولى حتى في الصلح بين الناس، عبر تعريفهم قيم الصلح والعفو والتجاوز عن الآخرين وبيان الأجر والثواب في ذلك حتى تهدأ النفوس.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه يجب على القائم بالصلح تدريب الناس على الإحسان إلى من أساء لهم ومقابلة السوء بالخير والخطأ بالعفو والتجاوز، قبل أن يلجأ للكذب.  

 

بالفيديو.. الشيخ “الشثري” يوضح حكم الكذب بنية الإصلاح بين الناس

أخبار محلية
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