بالفيديو.. الزعاق: الخميس كان بداية شدة البرد.. وبرودة الجو الشديدة بعد 12 يوماً

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن أمس الخميس كان اليوم الأول في بداية شدة البرد، مبيناً أن البرد الشديد سيكون بعد 12 يوماً من الآن.
وأضاف الزعاق أن المربعانية 3 نجوم هي الإكليل والقلب والشولة، موضحاً أن الإكليل يكون بداية البرد والقلب يكون بداية شدة البرد، أما الشولة فهو شدة البرد.
وأشار وفق “أخبار 24” إلى أن نجم الإكليل انتهى وبدأ أمس نجم القلب ومدته 13 يوماً يدخل بعده الشولة، مضيفاً أن ما تبقى من موسم المربعانية 26 يوماً يأتي بعده موسم الشبط، وسنبدأ هذه الأيام الشعور بالبرودة الشديدة.
متى شدة البرد ؟ pic.twitter.com/QouvFz4Qcs
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) December 17, 2020