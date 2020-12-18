بالفيديو.. استشاري يروي تجربته في الحصول على لقاح “كورونا”.. ومدى شعوره بأعراض

روى استشاري أمراض صدرية، تجربته في أخذ اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” المُستجد، ومدى شعوره بأعراض خلال الساعات الماضية.
وقال الدكتور محمد المعمري، إن قصة حصوله على اللقاح بدأت مع تسجيله البيانات الصحية الخاصة به في التطبيق المُخصص من وزارة الصحة، قبل أن تتواصل معه الوزارة لتأكيد البيانات وتحديد موعد له للحصول على اللقاح.
وأضاف في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه ذهب في الموعد المُحدد إلى مركز “المعارض” بالرياض للحصول على اللقاح، وانتظر لمدة 15 دقيقة امتثالاً للتعليمات. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه لم يشعر خلال الساعات الماضية بأي أعراض جانبية، موضحاً أن البيانات التي طلبتها الوزارة من أجل استكمال تقديم اللقاح تضمنت الاستفسار عن مدى المعاناة من أمراض مزمنة أو حساسية أو ارتفاع في درجات الحرارة.
أ.د. محمد المعمري – أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وضمن الحاصلين على لقاح كورونا بالسعودية- يروي لياهلا تجربته منذ التسجيل والإجراءات والخطوات التي مر بها حتى تلقي اللقاح#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/WAn8zW9tTr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 17, 2020