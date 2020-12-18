نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري يروي تجربته في الحصول على لقاح “كورونا”.. ومدى شعوره بأعراض
18/12/2020   10:05 ص

بالفيديو.. استشاري يروي تجربته في الحصول على لقاح “كورونا”.. ومدى شعوره بأعراض

+ = -
976

روى استشاري أمراض صدرية، تجربته في أخذ اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” المُستجد، ومدى شعوره بأعراض خلال الساعات الماضية.  

وقال الدكتور محمد المعمري، إن قصة حصوله على اللقاح بدأت مع تسجيله البيانات الصحية الخاصة به في التطبيق المُخصص من وزارة الصحة، قبل أن تتواصل معه الوزارة لتأكيد البيانات وتحديد موعد له للحصول على اللقاح.

وأضاف في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه ذهب في الموعد المُحدد إلى مركز “المعارض” بالرياض للحصول على اللقاح، وانتظر لمدة 15 دقيقة امتثالاً للتعليمات. وفق “أخبار 24”. 

ولفت إلى أنه لم يشعر خلال الساعات الماضية بأي أعراض جانبية، موضحاً أن البيانات التي طلبتها الوزارة من أجل استكمال تقديم اللقاح تضمنت الاستفسار عن مدى المعاناة من أمراض مزمنة أو حساسية أو ارتفاع في درجات الحرارة. 

 

بالفيديو.. استشاري يروي تجربته في الحصول على لقاح “كورونا”.. ومدى شعوره بأعراض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885127133.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.