“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار رعدية ورياح نشطة على بعض المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، ورياح نشطة وسحب رعدية في أخرى.
وأوضح المركز، أن عدداً من المدن بمناطق، الرياض، والقصيم، والباحة، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة، ستشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساء، أما في منطقة الباحة ومكة المكرمة فتستمر حتى الساعة 7 مساء.
كما نبه المركز من رياح نشطة وسحب رعدية مع نشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدن في مدى الرؤية على عدد من المدن بمنطقة المدينة المنورة، ومكة المكرمة، مبينة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء، أما في منطقة مكة المكرمة فتستمر حتى الساعة 5 مساء. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن مدن طريف وعرعر وسكاكا بمنطقة الحدود الشمالية تشهد أمطاراً خفيفة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساء، كما تشهد مدينة الجوف حالة مماثلة تستمر حتى الساعة 8 مساء.