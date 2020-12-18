“الكهرباء” توقع مذكرة تفاهم مع بنك ياباني لتمويل مشاريعها الجارية والمستقبلية

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك اليابان للتعاون الدولي، لتمويل مشاريع الشركة الجارية والمستقبلية، لتعزيز تحول الطاقة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في قطاع الطاقة بالمملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”السعودية للكهرباء”، فهد السديري، أن مدة المذكرة 3 سنوات من تاريخ التوقيع، وقابلة للتمديد باتفاق الطرفين، مبينة أن الطرفين يهدفان بحسب المذكرة، إلى عقد لقاءات نقاشية منتظمة وتبادل المعلومات ومشاركتها وتطوير الحلول للتحديات التي تواجهها.
وأبان أنها ستسهم في الاستدامة البيئية والاجتماعية لقطاع الطاقة في المملكة على المدى البعيد، كما تهدف إلى توسيع وتعزيز التعاون بين الشركة وشركائها اليابانيين، إذ ينطوي إشراك بنك اليابان للتعاون الدولي، على التعاون المالي الذي من شأنه توفير التمويل المناسب للحصول على الاستثمارات والمنتجات والتقنيات اليابانية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الطرفين يعملان على طرح مبادرات عدة، لوضع بنية تحتية ذكية قوامها شبكات نقل الكهرباء الذكية، وأتمتة شبكات التوزيع، والعدادات الذكية، وكلها معاً سترفع من موثوقية الخدمة وكفاءتها وتسهم إيجاباً في الاستدامة البيئية والاجتماعية.