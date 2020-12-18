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أخبار محلية > بالفيديو.. انطلاق أول بروفة لتوثيق أعمال محمد عبده بتقنية “الهولوجرام”
18/12/2020   1:53 م

بالفيديو.. انطلاق أول بروفة لتوثيق أعمال محمد عبده بتقنية “الهولوجرام”

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انطلقت أول بروفة لتوثيق أعمال الفنان محمد عبده، بتقنية “الهولوجرام”، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار تركي آل الشيخ.

وقالت الهيئة العامة للترفيه، إن محمد عبده يعتبر أول فنان يوثق أعماله بهذه التقنية الحديثة.

من جهته، ذكر أحد المسؤولين عن تنفيذ المشروع، أن محمد عبده سيقدم جميع أعماله التي تغنى بها طوال تاريخه، مشيراً إلى أنه بإمكان الناس مشاهدته لمئات السنين يعيد الأغاني التي غناها خلال حفلاته. وفق “أخبار 24”.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق عن أرشفة أعمال الفنان محمد عبده بتقنية “الهولوجرام”، كأول فنان في العالم تتم أرشفة أعماله بهذه الطريقة وهذا العدد.

بالفيديو.. انطلاق أول بروفة لتوثيق أعمال محمد عبده بتقنية “الهولوجرام”

أخبار محلية
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