نجم النصر السابق عن كأس الملك: ذهبت الظروف الاستثنائية وخرج متصدرو الدوري

علق نجم الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب الوطني السابق، فهد الهريفي، عن خروج أندية الهلال والأهلي والشباب من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16.
وقال “الهريفي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “غريب هالموسم.. لا أحد يقول مباريات كؤوس!؟.. ذهبت كل الظروف الاستثنائية وخرج المستور متصدرين الدوري”.
وتابع نجم النصر السابق: “الأول الهلال، الثاني الأهلي، الثالث الشباب.. يخرجون من فرق متوسطة في الدور الـ16 من كأس الملك!؟”. وفق “أخبار 24”.
غريب هالموسم
لا احد يقول مباريات كؤوس ..!!؟
ذهبت كل الظروف الاستثنائية
وخرج المستور متصدرين الدوري :
الاول .. الهلال
الثاني ..الاهلي
الثالث .. الشباب
يخرجون
من فرق متوسطه ف الدور 16 للكأس ..!!؟
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) December 17, 2020