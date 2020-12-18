مدرب الاتحاد: أصبحنا أقوى من السابق.. وننتظر هذا الثنائي

علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، على المستوى والتحسن والفوز التي حققها فريقه أمام نظيره الوحدة، وبلوغه ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال “كاريلي” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية عقب انتهاء المباراة: “ما في شك أن مستوى الفريق تطور كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، لكننا الآن تحسن وضعنا وأمامنا الكثير من العمل ولا بد الاستمرار على هذا المنوال”.
وأوضح المدرب البرازيلي: “لم تكتمل صفوفنا حتى الآن، لكننا سنصبح أقوى بعودة المصابين مثل فهد المولد وبرونو هنريكي.. أعطيت بعض اللاعبين تمارين خاصة، والمجموعة بدأت تصبح قوية بشكل كامل”. وفق “أخبار 24”.
#الديوانيه
كاريلي – مدرب #الاتحاد:#الاتحاد تحسن وضعه وصفوف الفريق إلى الآن لم تكتمل وننتطر عودة فهد المولد وهنريكي.. والمجموعة بدأت تصبح قوية بشكل كامل.#الاتحاد_الوحدة pic.twitter.com/o05aYrbHjO
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 17, 2020