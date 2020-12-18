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اخبار رياضية > مدرب الاتحاد: أصبحنا أقوى من السابق.. وننتظر هذا الثنائي
18/12/2020   2:00 م

مدرب الاتحاد: أصبحنا أقوى من السابق.. وننتظر هذا الثنائي

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علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، على المستوى والتحسن والفوز التي حققها فريقه أمام نظيره الوحدة، وبلوغه ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال “كاريلي” في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية عقب انتهاء المباراة: “ما في شك أن مستوى الفريق تطور كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، لكننا الآن تحسن وضعنا وأمامنا الكثير من العمل ولا بد الاستمرار على هذا المنوال”.

وأوضح المدرب البرازيلي: “لم تكتمل صفوفنا حتى الآن، لكننا سنصبح أقوى بعودة المصابين مثل فهد المولد وبرونو هنريكي.. أعطيت بعض اللاعبين تمارين خاصة، والمجموعة بدأت تصبح قوية بشكل كامل”. وفق “أخبار 24”.

مدرب الاتحاد: أصبحنا أقوى من السابق.. وننتظر هذا الثنائي

اخبار رياضية
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