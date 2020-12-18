متحدث الاتحاد يوضح حقيقة تجهيز النادي لعرض مالي للتعاقد مع “السومة”

نفى المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، وجود أي نية لدى إدارة النادي في التفاوض مع لاعب الأهلي عمر السومة، وتجهيز عرض مالي لذلك.
وقال دياب إن ما ذكره مراسل إحدى القنوات عن رغبة نادي الاتحاد في ضم لاعب محترف في أحد الأندية المحلية، وتجهيزه عرضاً مالياً لذلك، غير صحيح.
وأضاف أن نادي الاتحاد يجدد ثقته الكاملة في كل لاعبي الفريق الموجودين الآن على القائمة لاستكمال مسيرتهم القوية مع الفريق. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مراسل القناة “الرياضية” السعودية، قد ذكر بعد انتهاء مباراة الأهلي والعين في كأس خادم الحرمين الشريفين، أن إدارة الأهلي لم تصل لاتفاق مع السوري عمر السومة، وأن لديه عروضاً لضمه في الفترة الحرة، من بينها عرض من الاتحاد يفوق عرض الأهلي.