نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > لجنة الاحتراف تقرر شطب لاعب النصر.. وإعادته إلى فريقه السابق
18/12/2020   2:03 م

لجنة الاحتراف تقرر شطب لاعب النصر.. وإعادته إلى فريقه السابق

+ = -
911

أصدرت لجنة الاحتراف، وأوضاع اللاعبين باتحاد كرة القدم، أمس الخميس، قرارًا انضباطيًا بحق نادي النصر، والإداري في نادي الصقور عبدالرحمن العطوي، ومدرب الفئات السنية بنادي الصقور محمد العمري.

وجاء القرار بشأن الشكوى المقدمة من نادي الوطني، احتجاجًا على إجراءات نقل اللاعب القاصر عبدالمجيد العنزي، من نادي الوطني، إلى نادي النصر.

وقررت اللجنة إلغاء تسجيل اللاعب القاصر “العنزي” في نادي النصر، وإعادة تسجيله في نادي الوطني، ومنع الإداري الحالي في نادي الصقور (والسابق في نادي الوطني) عبدالرحمن بن كريم العطوي من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة (12) شهرًا اعتبارًا من تاريخ الإخطار بالقرار وفرض غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف. وفق “أخبار 24”.

لجنة الاحتراف تقرر شطب لاعب النصر.. وإعادته إلى فريقه السابق

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885127175.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.