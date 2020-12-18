نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > رسالة تحفيزية من “الحائلي” لنجوم الاتحاد بعد التأهل لربع نهائي كأس الملك
18/12/2020   2:03 م

رسالة تحفيزية من “الحائلي” لنجوم الاتحاد بعد التأهل لربع نهائي كأس الملك

+ = -
469

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، رسالة تحفيزية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على الوحدة بثلاثية دون رد اليوم الخميس.

وقال “الحائلي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بداية رائعة لعميدنا في مسابقة أغلى الكؤوس، انظباط تكتيكي عالي روح وتحمل للمسؤولية”.

وتابع: “أخواني اللاعبين تستاهلوا نتائج أكثر من ذلك لما تقدمونه طوال الفترة من عمل.. نسير بخطى ثابتة لعودة الاتحاد لمكانه الطبيعي، وأمامنا الكثير من العمل لتحقيق ذلك.. جمهورنا الغالي فاقدينكم والله”. وفق “أخبار 24”.

رسالة تحفيزية من “الحائلي” لنجوم الاتحاد بعد التأهل لربع نهائي كأس الملك

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885127177.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.