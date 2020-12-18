رسالة تحفيزية من “الحائلي” لنجوم الاتحاد بعد التأهل لربع نهائي كأس الملك

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، رسالة تحفيزية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على الوحدة بثلاثية دون رد اليوم الخميس.
وقال “الحائلي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بداية رائعة لعميدنا في مسابقة أغلى الكؤوس، انظباط تكتيكي عالي روح وتحمل للمسؤولية”.
وتابع: “أخواني اللاعبين تستاهلوا نتائج أكثر من ذلك لما تقدمونه طوال الفترة من عمل.. نسير بخطى ثابتة لعودة الاتحاد لمكانه الطبيعي، وأمامنا الكثير من العمل لتحقيق ذلك.. جمهورنا الغالي فاقدينكم والله”. وفق “أخبار 24”.
بداية رائعة لعميدنا في مسابقة أغلى الكؤوس انظباط تكتيكي عالي روح وتحمل للمسؤولية أخواني اللاعبين تستاهلوا نتائج أكثر من ذلك لما تقدمونه طوال الفترة من عمل
نسير بخطى ثابتة لعودة الاتحاد لمكانه الطبيعي، وأمامنا الكثير من العمل لتحقيق ذلك. جمهورنا الغالي فاقدينكم والله 💛
— أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) December 17, 2020