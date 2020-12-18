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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير الصحة: “أشياء مضحكة قيلت حول لقاح كورونا”.. وهذه رسالتي للجميع
18/12/2020   2:04 م

بالفيديو.. وزير الصحة: “أشياء مضحكة قيلت حول لقاح كورونا”.. وهذه رسالتي للجميع

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طمأن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الجميع من مواطنين ومقيمين بمأمونية اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

وأكد الدكتور الربيعة عبر مقطع فيديو نشره حساب “التواصل الحكومي” عدم صحة ما يتداوله البعض حول اللقاحات المختلفة، بأنها يمكن أن تسبب مرض التوحد أو غير ذلك من آثار جانبية.

وقال إن بعض الناس يقول أشياء مضحكة حول اللقاحات، وهذا الذي يتم تداوله غير مثبت علمياً، ولكنه استنتاجات مبنية على كلام أشخاص فقط ولا علاقة لها بدراسات علمية. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه حرص على أن يكون في طليعة الذين أخذوا اللقاح لبث المزيد من الطمأنينة في النفوس، لافتاً إلى أنه توصل لهذه الطمأنينة بناء على نتائج العلماء والخبراء من الشباب السعوديين المبدعين الذين أجروا دراسات حول هذا اللقاح للتأكد من سلامته.

بالفيديو.. وزير الصحة: “أشياء مضحكة قيلت حول لقاح كورونا”.. وهذه رسالتي للجميع

أخبار محلية
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