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أخبار محلية > “الخطوط السعودية” تعلن فتح باب التقديم على وظائف مضيفات.. وتوضح الشروط
18/12/2020   4:57 م

“الخطوط السعودية” تعلن فتح باب التقديم على وظائف مضيفات.. وتوضح الشروط

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أعلنت الخطوط السعودية، أمس (الخميس)، فتح باب التوظيف للمواطنات السعوديات في مجال الضيافة الجوية (Cabin Attendant – Saudi Female).

وأوضحت الخطوط السعودية أنه يشترط أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية وألا يقل مؤهلها العلمي عن الثانوية العامة، وألا يقل عمرها عن 20 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً، وأن يتناسب الوزن مع الطول وفقاً لمعايير الخطوط السعودية واجتياز الفحص الطبي.

وطالبت المتقدمات وفق “أخبار 24” بضرورة إرفاق سيرة ذاتية محدثة، وبطاقة هوية وجواز سفر صالحين لمدة 6 أشهر على الأقل، مبينة أنه يمكن للراغبات في التقدم على الوظائف الاطلاع على التفاصيل من خلال موقعها الالكتروني.

“الخطوط السعودية” تعلن فتح باب التقديم على وظائف مضيفات.. وتوضح الشروط

أخبار محلية
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