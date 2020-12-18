القبض على سائق متهور كاد يتسبب في حـادث مروع بعد قطعه لإشارة في الباحة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن القبض على سائق متهور كاد يتسبب في حـادث مروع بعد قطعه للإشارة المرورية في محافظة العقيق بمنطقة الباحة.
وتمت عملية القبض عقب بلاغ من أحد المواطنين حول الواقعة، والتي تم توثيقها من خلال مقطع فيديو .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج