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أخبار المناطق > القبض على سائق متهور كاد يتسبب في حـادث مروع بعد قطعه لإشارة في الباحة
19/12/2020   12:45 ص

القبض على سائق متهور كاد يتسبب في حـادث مروع بعد قطعه لإشارة في الباحة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن القبض على سائق متهور كاد يتسبب في حـادث مروع بعد قطعه للإشارة المرورية في محافظة العقيق بمنطقة الباحة.

وتمت عملية القبض عقب بلاغ من أحد المواطنين حول الواقعة، والتي تم توثيقها من خلال مقطع فيديو .

القبض على سائق متهور كاد يتسبب في حـادث مروع بعد قطعه لإشارة في الباحة

أخبار المناطق
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