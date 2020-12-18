بالفيديو.. استشاري أمراض صدرية يوضح العلاقة بين تلقي لقاح كورونا والحساسية من البيض

استعرض استشاري الأمراض الصدرية، الدكتور محمد المعمري، تجربته مع لقاح كورونا المستجد، كاشفًا بعض آثاره الجانبية لمن لديهم حساسية “البيض”.
وقال، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن ظهور حساسية البيض كأحد الآثار الجانبية للقاحات ليس بالأمر الجديد، مؤكدًا أنها ظهرت من قبل كأحد الآثار الجانبية للقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية.
وأوضح أن البيئة التي يوضع بها اللقاح يكون فيها مكونات البيض، وهو ما يؤدي إلى “حساسية البيض” في بعض الحالات، منوهًا لظهور تقارير مشابهة في لقاح الإنفلونزا الموسمية. وفق “أخبار 24”.
وأبان المعمري، الذي حصل على اللقاح المضاد للفيروس التاجي، أن من الطبيعي ظهور فئات معارضة لأي لقاح في بداية تداوله.
#فيديو
أ.د. محمد المعمري – أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وضمن الحاصلين على لقاح كورونا بالسعودية- يرد على المشككين في اللقاح، ويكشف الآثار الجانبية للقاح لمن لديهم حساسية “البيض”.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ezF7QSTcX8
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 18, 2020