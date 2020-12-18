نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري أمراض صدرية يوضح العلاقة بين تلقي لقاح كورونا والحساسية من البيض
19/12/2020   12:44 ص

بالفيديو.. استشاري أمراض صدرية يوضح العلاقة بين تلقي لقاح كورونا والحساسية من البيض

+ = -
1028

استعرض استشاري الأمراض الصدرية، الدكتور محمد المعمري، تجربته مع لقاح كورونا المستجد، كاشفًا بعض آثاره الجانبية لمن لديهم حساسية “البيض”.

وقال، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن ظهور حساسية البيض كأحد الآثار الجانبية للقاحات ليس بالأمر الجديد، مؤكدًا أنها ظهرت من قبل كأحد الآثار الجانبية للقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية.

وأوضح أن البيئة التي يوضع بها اللقاح يكون فيها مكونات البيض، وهو ما يؤدي إلى “حساسية البيض” في بعض الحالات، منوهًا لظهور تقارير مشابهة في لقاح الإنفلونزا الموسمية. وفق “أخبار 24”.

وأبان المعمري، الذي حصل على اللقاح المضاد للفيروس التاجي، أن من الطبيعي ظهور فئات معارضة لأي لقاح في بداية تداوله.

بالفيديو.. استشاري أمراض صدرية يوضح العلاقة بين تلقي لقاح كورونا والحساسية من البيض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885127209.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.